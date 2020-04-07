Эпидемия коронавируса: британского премьер-министра перевели в реанимациюhttps://racurs.ua/n136341-epidemiya-koronavirusa-britanskogo-premer-ministra-pereveli-v-reanimaciu.htmlРакурс
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии.
Причиной этого стало ухудшение здоровья 55-летнего политика в понедельник вечером, сообщает CNN.
В британском правительстве отмечают, что Джонсон остается в сознании. Его перевод в реанимацию является мерой предосторожности на случай необходимости осуществления вентиляции легких.
Он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, по информации BBC, в понедельник вечером получал кислород через маску.
В течение сегодняшнего дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской команды он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице, — заявили вчера в пресс-службе британского правительства.
Отмечается, что Джонсон попросил министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба заменять его там, где это будет необходимо.
О том, что у Джонсона обнаружили коронавирус, стало известно 27 марта. Он находился на самоизоляции, однако вечером 5 апреля был госпитализирован в больницу в Лондоне, поскольку у него продолжали сохраняться стойкие симптомы коронавируса.