Борис Джонсон, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136341-epidemiya-koronavirusu-brytanskogo-premier-ministra-perevely-do-reanimaciyi.html

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Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели до відділення інтенсивної терапії.

Причиною цього стало погіршення здоров’я 55-річного політика у понеділок ввечері, повідомляє CNN.

У британському уряді зазначають, що Джонсон залишається в свідомості. Його переведення до реанімації є запобіжним заходом на випадок необхідності здійснення вентиляції легенів.

Він не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, проте, за інформацією BBC, у понеділок ввечері отримував кисень через маску.

Протягом сьогоднішнього дня стан прем'єр-міністра погіршився, і за порадою його медичної команди він був переведений до відділення інтенсивної терапії в лікарні, — заявили вчора у прес-службі британського уряду.

Зазначається, що Джонсон попросив міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба заміняти його там, де це буде необхідно.

Про те, що в Джонсона виявили коронавірус, стало відомо 27 березня. Він перебував на самоізоляції, проте ввечері 5 квітня був госпіталізований до лікарні в Лондоні, оскільки в нього продовжували зберігатися стійкі симптоми коронавірусу.