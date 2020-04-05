Єлизавета II. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136282-koroleva-velykoyi-brytaniyi-zaklykala-piddanyh-do-rishuchosti-i-samodyscypliny-v-umovah-pandemiyi.html

Ракурс

Королева Великої Британії Єлизавета II сьогодні ввечері звернулася до своїх підданих. Це п’яте позапланове звернення королеви до народу за весь час її правління. Єлизавета II назвала пандемію коронавірусу «часом потрясінь» для Великої Британії, закликала британців прийняти цей виклик і проявити стійкість.

Британська королева висловила надію, що нинішнє покоління британців таке ж стійке і сильне, як і колишні покоління. Єлизавета II додала, що характерними рисами для британської нації є самодисципліна, спокійна добродушна рішучість і співчуття. Звернення королеви транслювалося по телебаченню, радіо та в соцмережах.

Королева заявила, що для країни настали непрості часи, коли звичне нормальне життя порушене. Деякі громадяни вже втратили близьких, багато хто відчуває фінансові труднощі. Королева закликала підданих подолати ці труднощі з гордо піднятою головою, щоб не було соромно перед майбутніми поколіннями британців.

Слід нагадати, що до сьогоднішнього дня Єлизавета II виступала з позаплановими зверненнями до нації під час війни в Перській затоці у 1991 році, перед похоронами принцеси Діани в 1997 році, після смерті королеви-матері в 2002 році та після святкування 60-річчя її вступу на престол у 2012 році.