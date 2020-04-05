Коронавірус в Україні: Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136281-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-37-osib-pidtverdjeno-1308-vypadkiv-zarajennya-na-covid-19.html

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Коронавірус поширюється Україною, незважаючи на посилення карантинних обмежень у країні. Станом на 22.00 5 квітня 2020 року в Україні підтверджено 1308 випадків зараження на COVID-19.

За останню добу кількість інфікованих у країні збільшилася на 83 особи, повідомляє Центр громадського здоров’я у Facebook.

Усі випадки зараження підтверджені лабораторно в результаті дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

В Україні зафіксовано 37 смертей від коронавірусної хвороби.

Повністю вилікувалися від COVID-19 28 пацієнтів. Їхнє одужання підтвердили повторні лабораторні дослідження.

Нагадаємо, що станом на сьогоднішній ранок в Україні було підтверджено 1251 випадок інфікування коронавірусом, 32 летальних випадки і 25 випадків одужання.