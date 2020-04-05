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Ракурс
У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу. Фото: LIGA.net

У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу на тваринах

5 кві 2020, 21:59
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Вакцина від коронавіруса розробляється у багатьох країнах світу. Турецькі вчені повідомили про успішні випробування вакцини від коронавірусу, які були проведені на тваринах.

Про це повідомив професор медичного факультету Університету Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter.

Скріншот поста Атеша Кари в TwitterВчений повідомив, що вакцина була введена тваринам за допомогою мікроголок на лейкопластирі. Вакцина сприяла створенню антитіл, які не дозволяли коронавірусу приєднуватися до клітин.

За словами професора, наступним етапом буде перевірка дії вакцини на людині.

Як раніше писав «Ракурс», вчені з Вашингтонського науково-дослідного інституту Kaiser Permanente у місті Сіетлі створили вакцину проти коронавірусу. Вакцина була введена чотирьом добровольцям. Всього планується перевірити дію вакцини на 45 добровольцях.

Джерело: Ракурс


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