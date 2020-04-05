В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n136280-v-turcii-uspeshno-ispytali-vakcinu-ot-koronavirusa-na-jivotnyh.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса разрабатывается во многих странах мира. Турецкие ученые сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которые были проведены на животных.

Об этом сообщил профессор медицинского факультета Университета Хаджеттепе Атеш Кара в Twitter.

Ученый сообщил, что вакцина была введена животным с помощью микроигл на лейкопластыре. Вакцина способствовала созданию антител, которые не позволяли коронавирусу присоединяться к клеткам.

По словам профессора, следующим этапом будет проверка действия вакцины на человеке.

Как ранее писал «Ракурс», ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в городе Сиэтле создали вакцину против коронавируса. Вакцина была введена четырем добровольцам. Всего планируется проверить действие вакцины на 45 добровольцах.