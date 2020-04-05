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Ракурс
Киево-Печерская лавра. Фото: NewsOne

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин: богослужения будут проходить в закрытом режиме

5 апр 2020, 21:14
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Киево-Печерская лавра закрылась на карантин в связи с распространением коронавируса. Отныне все богослужения будут проходить в закрытом режиме без прихожан. Верующие смогут наблюдать за богослужениями в режиме онлайн-трансляций.

Данные ограничения продлятся до окончания карантина. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Киево-Печерской лавры.

В сообщении сказано, что все установленные богослужения будут проведены. Это касается как больших религиозных праздников, так и субботних и воскресных служб.

Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, может это сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры.

В лавре призвали прихожан с пониманием отнестись к данному вынужденному ограничению.

Как ранее писал «Ракурс», настоятель Киево-Печерской лавры 58-летний митрополит Павел заразился коронавирусом. Несколько дней назад митрополит проводил службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит Антоний, нардеп из «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, а также заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Источник: Ракурс


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