Танк Т-72. Фото: 24 Канал

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Ракурс

Министерство обороны Украины на полигоне «Десна» в Черниговской области проводит испытания опытного образца модернизированного танка Т-72. Танк изготовлен для нужд Вооруженных сил Украины и сейчас проводится проверка основных тактико-технических характеристик боевой машины в условиях, приближенных к военной эксплуатации.

Танк оснащен высокоточным прибором ночного видения с электронно-оптическими преобразователями, а также ночным прицелом с возможностью ведения огня управляемой ракетой, сообщает пресс-служба Минобороны.

На боевой машине установлен современный комплект цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволяет наиболее эффективно использовать танк во время боевых действий.

Танк «прибавил в весе», поэтому на машину установлен более мощный двигатель, а также усилена ходовая часть. Кроме того, танк оснащен системой видеопарковки, которая улучшает маневренность машины.

Улучшен комплекс динамической защиты и усовершенствована противопожарная система. Вскоре будут проведены испытания эффективности вооружения танка.

Как ранее писал «Ракурс», на юге Одесской области прошли испытания ракетного комплекса «Нептун». Три запущенные ракеты поразили надводные мишени.