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Ракурс
Танк Т-72. Фото: 24 Канал

Міноборони випробовує дослідний зразок модернізованого танка Т-72 (ФОТО)

5 кві 2020, 20:40
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Міністерство оборони України на полігоні «Десна» в Чернігівській області проводить випробування дослідного зразка модернізованого танка Т-72. Танк виготовлений для потреб Збройних сил України і зараз проводиться перевірка основних тактико-технічних характеристик бойової машини в умовах, наближених до військової експлуатації.

Танк оснащений високоточним приладом нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами, а також нічним прицілом з можливістю ведення вогню керованою ракетою, повідомляє прес-служба Міноборони.

Танк Т-72. Фото: МіноборониНа бойовій машині встановлено сучасний комплект цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи. Це дозволяє найбільш ефективно використовувати танк під час бойових дій.

Танк Т-72. Фото: МіноборониТанк «додав у вазі», тому на машину встановлений більш потужний двигун, а також посилена ходова частина. Крім того, танк оснащений системою відеопарковки, яка покращує маневреність машини.

Танк Т-72. Фото: МіноборониПокращено комплекс динамічного захисту і вдосконалена протипожежна система. Незабаром будуть проведені випробування ефективності озброєння танка.

Танк Т-72. Фото: МіноборониЯк раніше писав «Ракурс», на півдні Одеської області пройшли випробування ракетного комплексу «Нептун». Три запущені ракети вразили надводні мішені.

Джерело: Ракурс


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