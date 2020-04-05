Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136277-u-chernigivskiy-oblasti-vid-koronavirusu-pomer-cholovik-yakyy-namagavsya-naperedodni-vtekty.html

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Коронавірус став причиною смерті першого пацієнта у Чернігівській області. Напередодні померлий чоловік вчинив спробу втечі з Борзнянської центральної районної лікарні.

Про смерть пацієнта стало відомо із повідомлення прес-служби Нацполіції Чернігівській області в Facebook.

У поліції повідомили, що у ніч з 3 на 4 квітня пацієнт, у якого лабораторно було підтверджено захворювання на COVID-19, спробував втекти з лікарні. Поліцейським і медиками вдалося повернути пацієнта до обсервації.

Під час затримання втікача медики і поліцейські були у захисних костюмах, тому безпосереднього контакту з хворим не мали.

У поліції заявили, що сьогодні стало відомо, що цей чоловік помер у результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.