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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: Ракурс

У Чернігівській області від коронавірусу помер чоловік, який намагався напередодні втекти з лікарні

5 кві 2020, 19:57
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Коронавірус став причиною смерті першого пацієнта у Чернігівській області. Напередодні померлий чоловік вчинив спробу втечі з Борзнянської центральної районної лікарні.

Про смерть пацієнта стало відомо із повідомлення прес-служби Нацполіції Чернігівській області в Facebook.

У поліції повідомили, що у ніч з 3 на 4 квітня пацієнт, у якого лабораторно було підтверджено захворювання на COVID-19, спробував втекти з лікарні. Поліцейським і медиками вдалося повернути пацієнта до обсервації.

Скріншот поста Нацполіції Чернігівської області в FacebookПід час затримання втікача медики і поліцейські були у захисних костюмах, тому безпосереднього контакту з хворим не мали.

У поліції заявили, що сьогодні стало відомо, що цей чоловік помер у результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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