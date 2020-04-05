Переливання крові. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n136276-u-franciyi-hvoryh-na-koronavirus-budut-likuvaty-plazmou-krovi-tyh-hto-odujav.html

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Коронавірус хоч і смертельна хвороба, але все ж більшість пацієнтів повністю вилікувалися від інфекції. Крім того, в організмі людини після одужання виробляється імунітет до COVID-19. Французькі медики вирішили використовувати плазму крові пацієнтів, які одужали після коронавірусу, для лікування заражених COVID-19.

Вже 7 квітня у Франції планують почати клінічні дослідження з ефективності переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які змогли вилікуватися від недуги, повідомляє Le Figaro.

На думку медиків, плазма крові пацієнтів, які одужали, допоможе хворим на коронавірус виробити імунітет проти інфекції. Медики сподіваються, що їхня здогадка вірна і випробування будуть успішними.

На сьогоднішній день у Франції від коронавірусу вилікувалися понад 15,5 тис. пацієнтів, так що у лікарів не буде проблем з кількістю крові.

Переливання крові проводитимуть паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я та медичних досліджень.