Переливание крови. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n136276-vo-francii-dlya-lecheniya-bolnyh-koronavirusom-budut-ispolzovat-plazmu-krovi-izlechivshihsya.html

Ракурс

Коронавирус хоть и смертельная болезнь, но все же большинство пациентов полностью излечились от инфекции. Кроме того, в организме выздоровевшего человека вырабатывается иммунитет к COVID-19. Французские медики решили использовать плазму крови излечившихся от коронавируса пациентов для лечения зараженных COVID-19.

Уже 7 апреля во Франции планируют начать клинические исследования по эффективности переливания плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые смогли излечиться от недуга, сообщает Le Figaro.

По мнению медиков, плазма крови выздоровевших пациентов поможет больным коронавирусом выработать иммунитет против инфекции. Медики надеются, что их догадка верна и испытания будут успешными.

На сегодняшний день во Франции от коронавируса излечились более 15,5 тыс. пациентов, так что недостатка в крови у медиков не будет.

Переливания крови будут проводить парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.