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Карантин в Украине. Фото: Ракурс
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, пытавшийся накануне сбежать из больницыhttps://racurs.ua/n136277-v-chernigovskoy-oblasti-ot-koronavirusa-umer-mujchina-pytavshiysya-nakanune-sbejat-s-bolnicy.htmlРакурс
Коронавирус стал причиной смерти первого пациента в Черниговской области. Накануне умерший мужчина совершил попытку побега из Борзнянской центральной районной больницы.
О смерти пациента стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции Черниговской области в Facebook.
В полиции сообщили, что в ночь с 3 на 4 апреля пациент, у которого лабораторно был подтвержден COVID-19, попытался сбежать из больницы. Полицейским и медиками удалось вернуть пациента в обсервацию.
Во время задержания беглеца медики и полицейские были в защитных костюмах, поэтому непосредственного контакта с больным не имели.
В полиции заявили, что сегодня стало известно, что данный мужчина скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
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