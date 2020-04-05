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Карантин в Украине. Фото: Ракурс

В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, пытавшийся накануне сбежать из больницы

5 апр 2020, 19:57
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Коронавирус стал причиной смерти первого пациента в Черниговской области. Накануне умерший мужчина совершил попытку побега из Борзнянской центральной районной больницы.

О смерти пациента стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции Черниговской области в Facebook.

В полиции сообщили, что в ночь с 3 на 4 апреля пациент, у которого лабораторно был подтвержден COVID-19, попытался сбежать из больницы. Полицейским и медиками удалось вернуть пациента в обсервацию.

Скриншот поста Нацполиции Черниговской области в Facebook

Во время задержания беглеца медики и полицейские были в защитных костюмах, поэтому непосредственного контакта с больным не имели.

В полиции заявили, что сегодня стало известно, что данный мужчина скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Источник: Ракурс


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