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Ракурс
Зенітна ракета залетіла на подвір'я у Львівській області: що сталося. Фото: uprom.info

Зенітна ракета залетіла на подвір’я у Львівській області: що сталося (ВІДЕО)

3 кві 2020, 21:56
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Зенітна ракета влучила в приватне подвір’я у Львівській області. Інцидент стався напередодні. Сьогодні ж у Міністерстві оборони пояснили ситуацію несправністю боєприпасу.

Одна з бригад ЗСУ проводила планові навчання з бойової підготовки. Зокрема, виконувалися пуски керованих зенітних ракет, одна з яких залетіла в приватний двір. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

На щастя, обійшлося без потерпілих і руйнувань, зазначив міністр Андрій Таран.

За його словами, найімовірнішою причиною влучання ракети у житловий двір стала її технічна несправність через застарілість бортової апаратури, оскільки боєприпас був виготовлений у 1985 році.

При цьому торік ракету перевіряли і визнали придатною для використання.

Через учорашній інцидент Таран призупинив стрільби із зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) і призначив службове розслідування. Експерти перевірять усі ракети цієї серії.

Джерело: Ракурс


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