Вбивство Шеремета: Антоненко перебуватиме під арештом до літа. Фото: 24 Канал

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Андрій Антоненко перебуватиме під арештом до 1 червня. Печерський райсуд столиці сьогодні продовжив запобіжний захід ветерану АТО, котрого слідство вважає організатором вбивства журналіста Павла Шеремета, що сталося влітку 2016 року в центрі Києва.

Суд провів закрите засідання через коронавірусний карантин, пише «Громадське».

Сторона обвинувачення заявляла, що арешт Антоненка має бути продовжений через ризик його втечі, а також тиску на свідків і знищення речових доказів. Прокурор також додав, що ще мають відбутися два десятки експертиз у справі.

Захист же заявив, що оскаржить сьогоднішнє рішення суду. Адвокати вказували на необґрунтованість підозр і заяв про ризик втечі Антоненка, а також акцентували увагу на експертному висновку за 2016 рік про 170-сантиметровий зріст підозрюваного, зафіксованого камерами відеоспостереження. Антоненко ж заввишки 180 см.

Жодних слідчих дій за участі Антоненка не відбувається, додають адвокати.

Антоненко ж стверджує, що непричетний до вбивства.

Як відомо, слідство підозрює Антоненка в організації вбивства Шеремета, до якого він нібито залучив ще двох осіб — військового медика Яну Дугарь та дитячого хірурга Юлію Кузьменко. Антоненку загрожує тривалий термін ув’язнення, в тому числі довічне.