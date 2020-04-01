Вбивство Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою до 30 травня

Юлія Кузьменко. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n136116-vbyvstvo-sheremeta-sud-zalyshyv-kuzmenko-pid-vartou-do-30-travnya.html

Ракурс

Вбивство Павла Шеремета розслідується протягом декількох років, але лише недавно були взяті під варту підозрювані у скоєнні цього тяжкого злочину. Сьогодні, 1 квітня, у Печерському суді Києва відбулося чергове засідання, на якому розглядалося питання продовження запобіжного заходу у виді утримання під вартою для Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста.

Засідання суду проходило лише за участю сторін обвинувачення і захисту у зв’язку з коронавірусним карантином, повідомляє «Громадське».

Прокурор просив продовжити утримання під вартою підозрюваної ще на два місяці, мотивуючи це ризиками втечі, тиску на свідків і експертів, а також ймовірністю знищення або спотворення речових доказів підозрюваною.

Адвокат просив обрати для підзахисної альтернативний запобіжний захід. Він зазначив, що підозри обвинувачення необґрунтовані, а ризик втечі мінімальний, тому що зараз кордони посилено контролюються. За словами адвоката, Кузьменко спілкувалася з іншим підозрюваним Андрієм Антоненком тільки з питань ДТП і волонтерства.

Кузьменко вкотре заявила в суді, що не має відношення до вбивства Шеремета і навіть не знала про існування журналіста. Вона просила суд звільнити її з-під варти, посилаючись на те, що у зв’язку з карантином її допомога потрібна синові і матері.

Кузьменко заявила, що хоче продовжити роботу лікарем. Вона згодна носити електронний браслет і навіть нашийник на шиї, аби вийти з-під варти.

Суд став на бік прокурора і продовжив термін утримання Кузьменко під вартою на два місяці.

Як раніше писав «Ракурс», 14 лютого Київський апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою до 3 квітня. Підозрювана просила змінити їй запобіжний захід на домашній арешт.