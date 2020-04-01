Убийство Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей до 30 мая

Юлия Кузьменко. Фото: Детектор медиа

https://racurs.ua/n136116-ubiystvo-sheremeta-sud-ostavil-kuzmenko-pod-strajey-do-30-maya.html

Ракурс

Убийство Павла Шеремета расследуется на протяжении нескольких лет, но лишь недавно были взяты под стражу подозреваемые в совершении этого тяжкого преступления. Сегодня, 1 апреля, в Печерском суде Киева состоялось очередное заседание, на котором рассматривался вопрос продления меры пресечения в виде содержания под стражей для Юлии Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста.

Заседание суда проходило только при участии сторон обвинения и защиты в связи с коронавирусным карантином, сообщает «Громадське».

Прокурор просил продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца, мотивируя это рисками побега, давления на свидетелей и экспертов, а также вероятностью уничтожения или искажения вещественных доказательств подозреваемой.

Адвокат просил избрать для подзащитной альтернативную меру пресечения. Он отметил, что подозрения обвинения необоснованные, а риск побега минимален, потому что сейчас границы усиленно контролируются. По словам адвоката, Кузьменко общалась с другим подозреваемым Андреем Антоненко только по вопросам ДТП и волонтерства.

Кузьменко в очередной раз заявила в суде, что не имеет отношения к убийству Шеремета и даже не знала о существовании журналиста. Она просила суд освободить ее из-под стражи, ссылаясь на то, что в связи с карантином ее помощь нужна сыну и матери.

Кузьменко заявила, что хочет продолжить работу врачом. Она согласна носить электронный браслет и даже ошейник на шее, лишь бы выйти из-под стражи.

Суд принял сторону прокурора и продлил срок содержания Кузьменко под стражей на два месяца.

Как ранее писал «Ракурс», 14 февраля Киевский апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей до 3 апреля. Подозреваемая просила изменить ей меру пресечения на домашний арест.