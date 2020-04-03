Карантин в Україні. Фото: Телеграм

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Карантин в Україні продовжений до 24 квітня, але це зовсім не означає, що після цієї дати карантинні заходи будуть згорнуті. Думки щодо тривалості карантину різняться.

Міністерство охорони здоров’я детально вивчає епідемію коронавірусу в Європі і очікує, що в Україні вже найближчим часом відбудеться пік захворюваності на COVID-19. Таку точку зору під час сьогоднішнього брифінгу висловив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що МОЗ ініціює введення жорстких заходів по ізоляції і обмеження пересування громадян, що дозволить значно зменшити число випадків зараження. Це також дозволить знизити смертність.

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов вважає, що пік епідемії в країні настане через два-три місяці. Про це він заявив у Facebook, посилаючись на дослідження Київської школи економіки (KSE). Необхідно уточнити, що Милованов є засновником даного навчального закладу.

На думку Милованова, без карантину пік пандемії в Україні настане у червні або липні. Якщо карантин триватиме до 24 квітня, то пік пандемії зміститься на два тижні. Для розрахунків KSE використовувала дані про поширення коронавірусу в Японії.

Екс-міністр вважає, що карантинні заходи повинні посилюватися і стати максимальними безпосередньо під час піку епідемії. Це дозволить згладити пандемію. А на початку епідемії, карантинні заходи повинні бути відносно м’якими.

На думку Милованова, карантин в Україні може тривати до восьми місяців, а його тривалість безпосередньо залежить від сценарію поширення інфекції.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні, яке він опублікував у Facebook, заявив, що в уряді сподіваються на те, що ті, хто зараз хворіє на коронавірус, через три тижні одужають. Після цього можна буде послабити карантинні заходи. На думку Шмигаля, жорсткі обмеження зараз допоможуть запобігти поширенню коронавірусу.

Шмигаль вважає, що вже на початку травня можна почати рестарт української економіки. На роботу в першу чергу повинні будуть вийти українці працездатного віку. Також буде відновлено роботу громадського транспорту.

Проте, прем'єр-міністр уточнив, що загроза поширення коронавірусу через три тижні не зникне, тому уряд не буде скасовувати обмеження на прогулянки, масові зібрання і розваги. Також у травні може бути продовжено карантин для людей похилого віку, студентів та школярів.

Слід нагадати, що постанова Кабміну № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» передбачає покарання у виді штрафів та арештів за порушення правил карантину.

За порушення норм карантину загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн, який передбачений ст. 43−3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

За порушення санітарних правил передбачений штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. Дане правопорушення передбачено ст. 325 КК України.

Якщо дії порушника стали причинного смерті людини або призвели до інших тяжких наслідків, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.