Серджіо Россі помер в Італії: причиною смерті дизайнера міг бути коронавірус

Серджіо Россі. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n136221-serdjio-rossi-pomer-v-italiyi-prychynou-smerti-mig-staty-koronavirus.html

Ракурс

Знаменитий італійський дизайнер взуття Серджіо Россі помер у Чезені на 85-му році життя. Серце дизайнера перестало битися 2 квітня, але тільки зараз стало відомо про його смерть.

Россі декількома днями раніше був госпіталізований у Чезені з підозрою на зараження коронавірусом, повідомляє Vogue.

Россі навчався взуттєвій справі у свого батька. У 1951 році він відкрив свою власну фабрику з виробництва взуття у комуні Сан-Мауро-Пасколі. Спочатку фабрика виготовляла виключно жіночі сандалі. Особливо популярними серед модниць були босоніжки Opanca, які трималися на нозі за допомогою одного ремінця.

У 1968 році Россі заснував іменний бренд — Sergio Rossi. Бренд співпрацював із великими італійськими модними будинками, такими як Versace і Dolce & Gabbana.

У 1970-ті роки почали з’являтися перші бутики бренду. Спочатку магазини з’явилися в Італії, а потім були відкриті у Брюсселі, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

У 1999 році дизайнер продав 70% свого бізнесу Gucci Group, а через шість років була продана остаточна частка. У 2015 році взуттєвий будинок був викуплений європейським холдингом Investindustrial.

Як раніше писав «Ракурс», британський актор і викладач сценічної мови Ендрю Джек помер від коронавірусу в лікарні Святого Петра в Чортсі.