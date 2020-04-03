Серджио Росси скончался в Италии: причиной смерти дизайнера мог быть коронавирус

Серджио Росси. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n136221-serdjio-rossi-skonchalsya-v-italii-prichinoy-smerti-mog-stat-koronavirus.html

Ракурс

Знаменитый итальянский дизайнер обуви Серджио Росси скончался в Чезене на 85-м году жизни. Сердце дизайнера перестало биться 2 апреля, но только сейчас стало известно о его смерти.

Росси несколькими днями ранее был госпитализирован в Чезене с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает Vogue.

Росси учился обувному делу у своего отца. В 1951 году он открыл свою собственную фабрику по пошиву обуви в коммуне Сан-Мауро-Пасколи. Сначала фабрика изготовляла исключительно женские сандалии. Особенно популярными среди модниц были босоножки Opanca, которые держались на ноге с помощью одного ремешка.

В 1968 году Росси основал именной бренд — Sergio Rossi. Бренд сотрудничал с крупными итальянскими модными домами, такими как Versace и Dolce & Gabbana.

В 1970-е годы начали появляться первые бутики бренда. Сначала магазины появились в Италии, а затем были открыты в Брюсселе, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.

В 1999 году дизайнер продал 70% своего бизнеса Gucci Group, а спустя шесть лет была продана оставшаяся доля. В 2015 году обувной дом был выкуплен европейским холдингом Investindustrial.

Как ранее писал «Ракурс», британский актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек умер от коронавируса в больнице Святого Петра в Чортсе.