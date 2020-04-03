Карантин в Украине. Фото: Телеграм

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Карантин в Украине продлен до 24 апреля, но это вовсе не означает, что после этой даты карантинные мероприятия будут свернуты. Мнения относительно длительности карантина разнятся.

Министерство здравоохранения детально изучает эпидемию коронавируса в Европе и ожидает, что в Украине уже в ближайшее время произойдет пик заболеваемости COVID-19. Такую точку зрения во время сегодняшнего брифинга высказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что Минздрав инициирует введение жестких мер по изоляции и ограничению передвижения граждан, что позволит значительно уменьшить число случаев заражения. Это также позволит снизить смертность.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что пик эпидемии в стране наступит через два-три месяца. Об этом он заявил в Facebook, ссылаясь на исследование Киевской школы экономики (KSE). Необходимо уточнить, что Милованов является основателем данного учебного заведения.

По мнению Милованова, без карантина пик пандемии в Украине произойдет в июне или июле. Если карантин продлится до 24 апреля, то пик пандемии сместится на две недели. Для расчетов KSE использовала данные о распространении коронавируса в Японии.

Экс-министр считает, что карантинные меры должны ужесточаться и стать максимальными непосредственно во время пика эпидемии. Это позволит сгладить пандемию. А в начале пандемии, карантинные меры должны быть относительно мягкими.

По мнению Милованова, карантин в Украине может длиться до восьми месяцев, а его продолжительность напрямую зависит от сценария распространения инфекции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook, заявил, что в правительстве надеются на то, что те, кто сейчас болеет коронавирусом, через три недели выздоровеют. После этого можно будет ослабить карантинные меры. По мнению Шмыгаля, жесткие ограничения сейчас предотвратят распространение коронавируса.

Шмыгаль считает, что уже в начале мая можно начать рестарт украинской экономики. На работу в первую очередь должны будут выйти украинцы трудоспособного возраста. Также будет восстановлена работа общественного транспорта.

Тем не менее, премьер-министр уточнил, что угроза распространения коронавируса через три недели не исчезнет, поэтому правительство не будет отменять ограничения на прогулки, массовые собрания и развлечения. Также в мае может быть продлен карантин для пожилых людей, студентов и школьников.

Следует напомнить, что постановление Кабмина № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» предусматривает наказания в виде штрафов и арестов за нарушение правил карантина.

За нарушение норм карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, который предусмотрен ст. 43−3 Кодекса об административных правонарушениях.

За нарушение санитарных правил предусмотрен штраф от 17 до 51 тыс. грн или ограничение свободы либо лишение свободы сроком до трех лет. Данное правонарушение предусмотрено ст. 325 УК Украины.

Если действия нарушителя стали причинной смерти человека или привели к другим тяжким последствиям, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.