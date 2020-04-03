Убийство Шеремета: Антоненко останется под арестом до лета. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n136223-ubiystvo-sheremeta-antonenko-ostanetsya-pod-arestom-do-leta.html

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Андрей Антоненко будет находиться под арестом до 1 июня. Печерский райсуд столицы сегодня продлил меру пресечения ветерану АТО, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета, произошедшего летом 2016 года в центре Киева.

Суд провел закрытое заседание из-за коронавирусного карантина, пишет «Громадське».

Сторона обвинения заявляла, что арест Антоненко должен быть продлен из-за риска его побега, а также давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств. Прокурор также добавил, что еще предстоит сделать два десятка экспертиз по делу.

Защита же заявила, что обжалует сегодняшнее решение суда. Адвокаты указывали на необоснованность подозрений и заявлений о риске побега Антоненко, а также акцентировали внимание на экспертном заключении за 2016 год о 170-сантиметровом росте подозреваемого, зафиксированного камерами видеонаблюдения. А рост Антоненко — 180 см.

Никаких следственных действий с участием Антоненко не происходит, добавляют адвокаты.

Антоненко же утверждает, что непричастен к убийству.

Как известно, следствие подозревает Антоненко в организации убийства Шеремета, к которому он якобы привлек еще двух человек — военного медика Яну Дугарь и детского хирурга Юлию Кузьменко. Антоненко грозит длительный срок заключения, в том числе пожизненное.