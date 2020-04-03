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Ракурс
Зенитная ракета залетела во двор на Львовщине: что случилось. Фото: uprom.info

Зенитная ракета залетела во двор на Львовщине: что случилось (ВИДЕО)

3 апр 2020, 21:56
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Зенитная ракета попала в частный двор во Львовской области. Инцидент произошел накануне. Сегодня же в Министерстве обороны объяснили ситуацию неисправностью боеприпаса.

Одна из бригад ВСУ проводила плановые учения по боевой подготовке. В частности, выполнялись пуски управляемых зенитных ракет, одна из которых залетела в частный двор. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил министр Андрей Таран.

По его словам, самой вероятной причиной попадания ракеты в жилой двор стала ее техническая неисправность из-за изношенности бортовой аппаратуры, поскольку боеприпас был изготовлен в 1985 году.

При этом в прошлом году ракету проверяли и признали пригодной для использования.

В связи со вчерашним инцидентом Таран приостановил стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и назначил служебное расследование. Эксперты проверят все ракеты этой серии.

Источник: Ракурс


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