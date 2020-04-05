Києво-Печерську лавру закрили на карантин: богослужіння відбуватимуться у закритому режимі

Києво-Печерська лавра. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n136279-kyievo-pechersku-lavru-zakryly-na-karantyn-bogoslujinnya-vidbuvatymutsya-u-zakrytomu-rejymi.html

Ракурс

Києво-Печерська лавра закрилася на карантин у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Відтепер всі богослужіння відбуватимуться у закритому режимі без парафіян. Віруючі зможуть спостерігати за богослужіннями у режимі онлайн-трансляцій.

Дані обмеження триватимуть до закінчення карантину. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Києво-Печерської лаври.

У повідомленні сказано, що всі встановлені богослужіння будуть проведені. Це стосується як великих релігійних свят, так і суботніх та недільних служб.

Для тих, хто бажає подати записки на поминання і пожертвування, може це зробити на відповідних сторінках офіційного сайту лаври.

У лаврі закликали прихожан із розумінням поставитися до даного вимушеного обмеження.

Як раніше писав «Ракурс», настоятель Києво-Печерської лаври 58-річний митрополит Павло заразився коронавірусом. Кілька днів тому митрополит проводив службу, на якій були присутні глава УПЦ МП Онуфрій, митрополит Антоній, нардеп із «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, а також заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов.