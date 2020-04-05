Коронавирус в Украине унес жизни 37 человек, подтверждены 1308 случаев заражения COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136281-koronavirus-v-ukraine-unes-jizni-37-chelovek-podtverjdeny-1308-sluchaev-zarajeniya-covid-19.htmlРакурс
Коронавирус распространяется в Украине, несмотря на ужесточение карантинных ограничений в стране. По состоянию на 22.00 5 апреля 2020 года в Украине подтверждены 1308 случаев заражения COVID-19.
За последние сутки количество инфицированных в стране увеличилось на 83 человека, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
Все случаи заражения подтверждены лабораторно в результате исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.
В Украине зафиксированы 37 смертей от коронавирусной болезни.
Полностью излечились от COVID-19 28 пациентов. Их выздоровление подтвердили повторные лабораторные исследования.
Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро в Украине был подтвержден 1251 случай инфицирования коронавирусом, 32 летальных случая и 25 случаев выздоровления.