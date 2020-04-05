Коронавирус в Украине: Фото: Ракурс

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Коронавирус распространяется в Украине, несмотря на ужесточение карантинных ограничений в стране. По состоянию на 22.00 5 апреля 2020 года в Украине подтверждены 1308 случаев заражения COVID-19.

За последние сутки количество инфицированных в стране увеличилось на 83 человека, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Все случаи заражения подтверждены лабораторно в результате исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

В Украине зафиксированы 37 смертей от коронавирусной болезни.

Полностью излечились от COVID-19 28 пациентов. Их выздоровление подтвердили повторные лабораторные исследования.

Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро в Украине был подтвержден 1251 случай инфицирования коронавирусом, 32 летальных случая и 25 случаев выздоровления.