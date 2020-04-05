Елизавета II. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n136282-koroleva-velikobritanii-prizvala-poddannyh-k-reshitelnosti-i-samodiscipline-v-usloviyah-pandemii.html

Ракурс

Королева Великобритании Елизавета II сегодня вечером обратилась к британским подданным. Это пятое внеплановое обращение королевы к народу за все время ее правления. Елизавета II назвала пандемию коронавируса «временем потрясений» для Великобритании, призвала британцев принять этот вызов и проявить стойкость.

Британская королева выразила надежду, что нынешнее поколение британцев такое же стойкое и сильное, как и прежние поколения. Елизавета II добавила, что характерными чертами для британской нации являются самодисциплина, спокойная добродушная решимость и сочувствие. Обращение королевы транслировалось по телевидению, радио и соцсетям

Королева заявила, что для страны наступили непростые времена, когда нарушена привычная нормальная жизнь. Некоторые граждане уже утратили близких, многие испытывают финансовые трудности. Королева призвала подданных преодолеть эти трудности с гордо поднятой головой, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями британцев.

Следует напомнить, что до сегодняшнего дня Елизавета II выступала с внеплановыми обращениями к нации во время войны в Персидском заливе в 1991 году, перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году, после смерти королевы-матери в 2002 году и после празднования 60-летия ее вступления на престол в 2012 году.