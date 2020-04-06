Епідемія коронавірусу: госпіталізували прем'єр-міністра Великої Британії

Борис Джонсон, фото: Chatham House

https://racurs.ua/ua/n136283-epidemiya-koronavirusu-gospitalizuvaly-premier-ministra-velykoyi-brytaniyi.html

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Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, госпіталізували через 10 днів після того, як у нього тестування на коронавірус показало позитивний результат.

До лікарні Джонсон потрапив у неділю ввечері. Про це повідомляє BBC з посиланням на прес-секретаря уряду Великобританії.

Зазначається, що це «запобіжний крок», зроблений за порадою лікаря.

Це запобіжний крок, оскільки у прем'єр-міністра зберігаються стійкі симптоми коронавірусу через 10 днів після тестування, — наголошує прес-служба уряду Великої Британії.

Про те, що в Джонсона виявили коронавірус, стало відомо 27 березня. Він перебував на самоізоляції.

У п’ятницю у своєму Твіттері британський прем'єр повідомляв, що в нього продовжує зберігатися один із симптомів коронавірусу — підвищена температура тіла.

Нагадаємо, у березні коронавірус виявили у спадкоємця корони Сполученого королівства принца Чарльза. Він перебував на самоізоляції у замку в Шотландії. Згодом стало відомо, що принц вилікувався.