Эпидемия коронавируса: госпитализировали премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон, фото: Chatham House

https://racurs.ua/n136283-epidemiya-koronavirusa-gospitalizirovali-premer-ministra-velikobritanii.html

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Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, госпитализировали спустя 10 дней после того, как у него тестирование на коронавирус показало положительный результат.

В больницу Джонсон попал в воскресенье вечером. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-секретаря правительства Великобритании.

Отмечается, что это «предупредительный шаг», сделанный по совету врача.

Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются стойкие симптомы коронавируса спустя 10 дней после тестирования, — отмечает пресс-служба правительства Великобритании.

О том, что у Джонсона обнаружили коронавирус, стало известно 27 марта. Он находился на самоизоляции.

В пятницу в своем Твиттере британский премьер сообщал, что у него продолжает сохраняться один из симптомов коронавируса — повышенная температура тела.

Напомним, в марте коронавирус обнаружили у наследника короны Соединенного королевства принца Чарльза. Он находился на самоизоляции в замке в Шотландии. Впоследствии стало известно, что принц вылечился.