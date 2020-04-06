Внеочередное заседание Рады состоится до конца недели. Фото: LIGA.net

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Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание на этой неделе. Точной даты проведения еще нет, но предварительно оно запланировано на конец недели.

Его могут провести 9−10 апреля. Об этом рассказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24».

Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг (9 апреля — ред.), Возможно, пятница (10 апреля — ред.). Будет много зависеть от комитетов. Именно они нарабатывают те законопроекты, которые в ближайшее время, я надеюсь, будут рассмотрены и приняты Верховной Радой Украины, — отметил Разумков.

По его словам, на повестке дня внеплановой сессии будет законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Достаточно плодотворно и тесно сотрудничает сегодня профильный комитет, Кабинет министров Украины, Министерство финансов. Я думаю, что в ближайшее время их наследие будет предложено к рассмотрению народным депутатам, будут учтены те поправки и предложения, которые также появятся, и на внеочередном заседании мы будем рассматривать этот вопрос, — добавил Разумков.

Как ранее сообщалось, также Рада планирует вернуться к так называемому «антиколомойскому» закону (о национализированных банках), к которому уже подано более 13 тыс. поправок.