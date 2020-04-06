Нардеп Поляков подал 6 тыс. поправок к «антиколомойскому» закону. Фото: ЦПК

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Ракурс

«Антиколомойский» законопроект был принят в первом чтении на заседании Верховной Рады 30 марта. Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта № 2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков, уже более 13 тыс. поправок.

Почти половину из них, 6 тыс. поправок, внес бывший слуга народа, а сейчас внефракционный депутат Антон Поляков. Об этом сообщает пресс-служба Центра по противодействию коррупции в Facebook.

Еще около 1,5 тыс. поправок подала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Еще двое депутатов из группы Коломойского, фамилии которых выясняем, подали еще по полторы тысячи поправок, — отметили в Центре по противодействию коррупции.

В комментарии «Новому времени» Василевская-Смаглюк, которая входит в так называемую «группу Коломойского», подтвердила, что внесла «много» поправок в «антиколомойский» законопроект. Но, по ее словам, она их не считала.

По словам нардепа, цель ее поправок — привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие с альтернативным проектом закона, который она подавала.

Как писал «Ракурс», депутаты предложили ко второму чтению законопроекта № 2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков, рекордные 13 тыс. поправок. Из-за такого количества поправок заседание финансового комитета, вероятно, пройдет не раньше среды, 8 апреля. Поэтому и внеочередное заседание Рады, которое предварительно запланировано на 8−9 апреля, могут перенести.