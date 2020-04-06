Нардеп Поляков подав 6 тис. правок до «антиколомойського» закону. Фото: ЦПК

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Ракурс

«Антиколомойський» законопроект був прийнятий в першому читанні на засіданні Верховної Ради 30 березня. Депутати запропонували до другого читання законопроекту № 2571-д, що регулює процедури банкрутства і націоналізації банків, вже понад 13 тис. правок.

Майже половину з них, 6 тис. правок, вніс колишній слуга народу, а наразі позафракційний депутат Антон Поляков. Про це передає прес-служба Центру протидії корупції у Facebook.

Ще близько 1,5 тис. правок подала народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Ще двоє депутатів з групи Коломойського, прізвища яких з’ясовуємо, подали ще по півтори тисячі правок, — зазначили у Центрі протидії корупції.

У коментарі «Новому времени» Василевська-Смаглюк, яка входить у так звану «групу Коломойського», підтвердила, що внесла «багато» правок до «антиколомойського» законопроекту. Але, за її словами, вона їх не рахувала.

За словами нардепа, її правки мають на меті привести ухвалений у першому читанні законопроект у відповідність до альтернативного проекту закону, який вона подавала.

Як писав «Ракурс», депутати запропонували до другого читання законопроекту № 2571-д, що регулює процедури банкрутства і націоналізації банків, рекордні 13 тис. правок. Через таку кількості правок засідання фінансового комітету, ймовірно, відбудеться не раніше середи, 8 квітня. Тому і позачергове засідання Ради, яке попередньо заплановане на 8−9 квітня, можуть перенести.