До «антиколомойського» законопроекту внесли рекордні 13 тис. правок. Фото: НВ

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«Антиколомойський» законопроект був прийнятий в першому читанні на засіданні Верховної Ради 30 березня. Депутати запропонували до другого читання законопроекту № 2571-д, що регулює процедури банкрутства і націоналізації банків, вже понад 13 тис. правок.

Це рекордна кількість правок за всю історію існування Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» і член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

За словами Железняка, тільки один позафракційний депутат, ім’я якого він не назвав, подав від себе 6 тис. правок. Також ще є три пакети по 1,5 тис. правок.

І це ще не все правки прийшли. Вітаю нас, схоже, абсолютний рекорд парламентаризму буде побитий двічі, — додав нардеп.

Раніше він припустив, що через таку кількості правок засідання фінансового комітету, ймовірно, відбудеться не раніше середи 8 квітня. ЗМІ також зазначають, що через таку кількість правок позачергове засідання Верховної Ради, заплановане на 8−9 квітня, може не відбутися. Розгляд цих правок може зайняти місяці, адже 4 тис. правок до закону про відкриття ринку землі депутати розглядали 1,5 місяця.

Нагадаємо, в першому читанні законопроект № 2571-д Верховна Рада підтримала під час позачергового засідання 30 березня голосами 267 народних обранців. Також була вдвічі скорочена підготовка закону до другого читання.