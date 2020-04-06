К «антиколомойскому» законопроекту внесли рекордные 13 тыс. поправок. Фото: НВ

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«Антиколомойский» законопроект был принят в первом чтении на заседании Верховной Рады 30 марта. Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта № 2571-д, регулирующего процедуры банкротства и национализации банков, уже более 13 тыс. поправок.

Это рекордное количество поправок за всю историю существования Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

По словам Железняка, только один внефракционный депутат, имя которого он не назвал, подал от себя 6 тыс. поправок. Также еще есть три пакета по 1,5 тыс. поправок.

И это еще не все поправки пришли. Поздравляю нас, похоже, абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды, — добавил нардеп.

Ранее он предположил, что из-за такого количества поправок заседание финансового комитета, вероятно, состоится не раньше среды 8 апреля. СМИ также отмечают, что из-за такого количества поправок внеочередное заседание Верховной Рады, запланированное на 8−9 апреля, может не состояться. Рассмотрение этих поправок может занять месяцы, ведь 4 тыс. поправок к закону об открытии рынка земли депутаты рассматривали 1,5 месяца.

Напомним, в первом чтении законопроект № 2571-д Верховная Рада поддержала во время внеочередного заседания 30 марта голосами 267 народных избранников. Также была вдвое сокращена подготовка закона ко второму чтению.