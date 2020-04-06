Минобороны показало зрелищные учения украинских артиллеристов

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Ракурс

Боевые учения украинских курсантов-артиллеристов показали в Министерстве обороны Украины. Они состоялись во Львовской области, в Международном центре миротворчества и безопасности.

Учения прошли в рамках подготовки будущих командиров артиллерийских батарей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В рамках обучения военные осваивали 122-мм гаубицу Д-30. Сначала они выполняли упражнения из закрытых боевых позиций и уничтожали цели, которые не наблюдаются визуально и находятся на большом расстоянии.

Также артиллеристов учили уничтожать танки условного врага прямым наведением. По словам военных, для проведения таких учений требуется полная боевая подготовка: баллистическая, техническая, подготовка боевой позиции и другое.

Учения проходили и ночью. Ночные стрельбы проводили с использованием осветительных гранат — одна из освещает направление стрельбы, другая — поражает цели.

Как сообщалось, Министерство обороны Украины на полигоне «Десна» в Черниговской области проводит испытания опытного образца модернизированного танка Т-72. Танк изготовлен для нужд Вооруженных сил Украины и сейчас проводится проверка основных тактико-технических характеристик боевой машины в условиях, приближенных к военной эксплуатации.