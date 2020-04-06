Міноборони показало видовищні навчання українських артилеристів

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Ракурс

Бойові навчання українських курсантів-артилеристів показали в Міністерстві оборони України. Вони відбулися у Львівській області, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Навчання пройшли в рамках підготовки майбутніх командирів артилерійських батарей. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

В рамках навчання військові освоювали 122-мм гаубицю Д-30. Спочатку вони виконували вправи із закритих бойових позицій і знищували цілі, що не спостерігаються візуально і знаходяться на великій відстані.

Також артилеристів вчили знищувати танки умовного ворога прямим наведенням. За словами військових, для проведення таких навчань потрібна повна бойова підготовка: балістична, технічна, підготовка бойової позиції тощо.

Навчання проходили і вночі. Нічні стрільби проводили з використанням освітлювальних гранат — одна з них висвітлює напрямок стрільби, інша — вражає цілі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України на полігоні «Десна» в Чернігівській області проводить випробування дослідного зразка модернізованого танка Т-72. Танк виготовлений для потреб Збройних сил України і зараз проводиться перевірка основних тактико-технічних характеристик бойової машини в умовах, наближених до військової експлуатації.