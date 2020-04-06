Карантин в Запорожье: в городе передумали пускать в общественный транспорт всех жителей

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Карантин в Украине усилили и с сегодняшнего дня по всей стране введены новые ограничения. В Запорожье тем временем только сегодня решили, что общественным транспортом смогут пользоваться не все жители города, а отдельные категории, у которых есть специальный пропуск.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны. Об этом сообщил в Facebook мэр города Владимир Буряк.

Градоначальник объяснил, что данное решение означает, что общественный транспорт в городе будет работать, но пользоваться им смогут только сотрудники предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больниц, аптек, магазинов, банков и др.). Пускать в транспорт будут людей, у которых будет специальная справка с места работы.

Такие справки должны будут выдавать работодатели. По словам Буряка, руководители предприятий должны распечатать их, заверить печатью и выдать своим работникам — под свою ответственность. Остальные должны оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости.

Он добавил, что город обустраивает блокпосты на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк принял решение о восстановлении работы общественного транспорта в городе с 6 апреля.