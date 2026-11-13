Резко возросло количество пострадавших в Запорожье. Фото: ГСЧС

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Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до 30 людей.

Серед поранених шестеро дітей. Рятувальники деблокували 17 людей, які опинилися заблокованими у власних квартирах. А психологи надали допомогу 31 людині, зокрема двом дітям. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що вже завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Комунальники вже працюють над відновленням пошкоджених будинків.

Нагадаємо, вдень 13 листопада російські війська вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі. Раніше повідомляли про 25 постраждалих.