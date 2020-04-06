Карантин у Запоріжжі: у місті передумали пускати до громадського транспорту всіх жителів

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136337-karantyn-u-zaporijji-u-misti-peredumaly-puskaty-do-gromadskogo-transportu-vsih-jyteliv.html

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Карантин в Україні посилили і з сьогоднішнього дня по всій країні введені нові обмеження. У Запоріжжі тим часом тільки сьогодні вирішили, що громадським транспортом зможуть користуватися не всі жителі міста, а окремі категорії, які мають спеціальний пропуск.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі рішення обласної комісії, яка визнала Запоріжжя територією карантинної зони. Про це повідомив в Facebook мер міста Володимир Буряк.

Мер пояснив, що це рішення означає, що громадський транспорт у місті працюватиме, але користуватися ним зможуть тільки співробітники підприємств, яким дозволено працювати за постановою Кабміну (лікарень, аптек, магазинів, банків та ін.). Пускати до транспорту будуть людей, у яких буде спеціальна довідка з місця роботи.

Такі довідки повинні видавати роботодавці. За словами Буряка, керівники підприємств повинні роздрукувати їх, завірити печаткою і видати своїм працівникам — під свою відповідальність. Решта повинні залишатися вдома і виходити на вулицю тільки у разі потреби.

Він додав, що місто облаштовує блокпости на випадок, якщо рішенням обласного штабу пересування між містами буде повністю закрито.

Нагадаємо, раніше мер Запоріжжя Володимир Буряк прийняв рішення про відновлення роботи громадського транспорту у місті з 6 квітня.