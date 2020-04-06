Погода в Україні на 7 квітня. Фото: Pexels

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Погода в Україні на 7 квітня буде теплою, сонячною і без опадів. Вночі стовпчики термометрів у деяких областях опустяться до -2°, але вдень буде 15−17° тепла.

У Києві 7 квітня стовпчики термометрів покажуть 14−16° вище нуля, буде сонячно, без опадів. Сухо буде і вночі, але температура опуститься до 1−3°. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

У центральних областях країни збережеться схожа ситуація. У Полтавській, Київській та Черкаській областях вдень повітря прогріється до +13−16°, вночі — заморозки, температура опуститься до 0°.

На півночі країни буде трохи прохолодніше. У Луганській області повітря прогріється до +11−13°, а вночі очікується до 2° морозу. Холодно вночі буде і в Харкові, а ось вдень стовпчики термометрів покажуть +12−14°.

В Одеській області та Криму вночі буде +2−5°, вдень — 14−16° тепла. У Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях вдень буде 14−17° вище нуля, вночі — до +0−3°. Без опадів.

Схожа ситуація збережеться на заході і сході країни. У Закарпатській та Львівській областях температура повітря прогріється до 19° тепла, а вночі буде +0−2°.

Попри другий місяць весни в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин.

Нагадаємо, в Києві сьогодні вранці склалися погодні умови, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Це слабкий вітер і підвищенням температури в приземному шарі, які перешкоджають змішуванню атмосферних шарів повітря.