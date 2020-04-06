Погода в Украине на 7 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине на 7 апреля будет теплой, солнечной и без осадков. Ночью столбики термометров в некоторых областях опустятся до -2°, зато днем будет 15−17° тепла.

В Киеве 7 апреля столбики термометров покажут 14−16° выше нуля, будет солнечно, без осадков. Сухо будет и ночью, но температура опустится до +1−3°. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В центральных областях страны сохранится похожая ситуация. В Полтавской, Киевской и Черкасской областях днем воздух прогреется до +13−16°, ночью — заморозки, температура опустится до 0°.

На севере страны будет немного прохладнее. В Луганской области воздух прогреется до +11−13°, а ночью ожидается до 2° мороза. Холодно ночью будет и в Харькове, а вот днем столбики термометров покажут +12−14°.

В Одесской области и Крыму ночью будет +2−5°, днем — 14−16° тепла. В Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем будет 14−17° выше нуля, ночью — до +0−3°. Без осадков.

Похожая ситуация сохранится на западе и востоке страны. В Закарпатской и Львовской областях температура воздуха прогреется до 19° тепла, а ночью будет +0−2°.

Несмотря на второй месяц весны, в Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин.

Напомним, в Киеве сегодня утром сложились погодные условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Это слабый ветер и повышением температуры в приземном слое, которые препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха.