Позачергове засідання Ради відбудеться до кінця тижня. Фото: LIGA.net

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Верховна Рада України збереться на позачергове засідання цього тижня. Точної дати проведення ще немає, але попередньо воно заплановане на кінець тижня.

Його можуть провести 9−10 квітня. Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24».

Я думаю, що це буде відбуватися ближче до кінця тижня. Можливо, четвер (9 квітня — ред.), можливо, п’ятниця (10 квітня — ред.). Буде багато залежати від комітетів. Саме вони напрацьовують ті законопроекти, які найближчим часом, я сподіваюся, будуть розглянуті і прийняті Верховною Радою України, — зазначив Разумков.

За його словами, на порядку денному позапланової сесії буде законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік.

Досить плідно і тісно співпрацює сьогодні профільний комітет, Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів. Я думаю, що найближчим часом їхній доробок буде запропонований до розгляду народним депутатам, будуть враховані ті правки та пропозиції, які також з’являться, і на позачерговому засіданні ми будемо розглядати це питання, — додав Разумков.

Як раніше повідомлялося, також Рада планує повернутися до так званого «антиколомойського» закону (про націоналізовані банки), до якого вже подано понад 13 тис. правок.