Світом продовжує поширюватися коронавірус

https://racurs.ua/ua/n136342-hirurgichni-ta-bavovnyani-masky-neefektyvni-u-borotbi-z-poshyrennyam-koronavirusu-vid-hvoryh.html

Ракурс

Хірургічні та бавовняні маски виявились неефективними для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 шляхом кашлю пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

Такого висновку дійшли учені в результаті дослідження, проведеного в двох лікарнях у Сеулі (Південна Корея), повідомляє видання Annals of Internal Medicine.

У межах дослідження пацієнти з COVID-19 кашляли по п’ять разів у чашки Петрі, розміщені приблизно за 20 см від їхнього обличчя у такій послідовності: без маски, у хірургічній масці, у бавовняній масці і знову без маски.

Дослідження показало, що коли пацієнти з COVID-19 кашляли в маски цих типів, краплі вірусу потрапляли в навколишнє середовище та на зовнішню поверхню маски.

Учені виявили більше забруднення на зовнішній, ніж на внутрішній поверхнях маски. Наразі причини цього явища точно не відомі. Ймовірно, це пов’язано з особливостями руху повітря під час кашлю пацієнта у масці.

Таким чином, ці висновки дозволяють припустити, що рекомендації щодо носіння масок цих типів для запобігання поширенню COVID-19 можуть бути неефективними.

Хірургічні і бавовняні маски здаються неефективними для запобігання поширенню у навколишнє середовище SARS-CoV-2 в результаті кашлю пацієнтів із COVID-19, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, в Україні з 6 квітня заборонено з’являтися у громадських місцях без захисних масок.