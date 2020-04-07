Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новий дудл від «Гугл». Скріншот: Google

Google присвятив новий Doodle медикам, які борються з COVID-19 (ФОТО)

7 кві 2020, 09:22
999

Google (Гугл) 7 квітня випустив новий doodle (дудл), яким висловив подяку працівникам медичної сфери за їхню роботу під час пандемії нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Сьогоднішній анімований малюнок стосується медиків, яким корпорація «Гугл» надсилає серце — символ любові. Це своєрідна подяка людям, які ризикуючи власним життям, рятують заражених вірусом людей.

Сьогодні ми хочемо сказати: спасибі вам — лікарям, медсестрам і медичним працівникам, — йдеться в підписі до нового дудла.

Як відомо, Google запустила випуск серії логотипів, якими дякуватимуть тим людям, які протидіють розповсюдженню вірусу.

Новим дудлом подякували медикам. Скріншот: «Гугл»

Нагадаємо, 6 квітня «Гугл» випустив новий «дудл», яким подякували науковим дослідникам, які борються з пандемією COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше