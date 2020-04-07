Новий дудл від «Гугл». Скріншот: Google

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Google (Гугл) 7 квітня випустив новий doodle (дудл), яким висловив подяку працівникам медичної сфери за їхню роботу під час пандемії нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Сьогоднішній анімований малюнок стосується медиків, яким корпорація «Гугл» надсилає серце — символ любові. Це своєрідна подяка людям, які ризикуючи власним життям, рятують заражених вірусом людей.

Сьогодні ми хочемо сказати: спасибі вам — лікарям, медсестрам і медичним працівникам, — йдеться в підписі до нового дудла.

Як відомо, Google запустила випуск серії логотипів, якими дякуватимуть тим людям, які протидіють розповсюдженню вірусу.

Нагадаємо, 6 квітня «Гугл» випустив новий «дудл», яким подякували науковим дослідникам, які борються з пандемією COVID-19.