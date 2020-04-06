В Иране депутат заявил, что виновные в сбивании самолета МАУ не будут наказаны. Фото: ЕРА

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Авиакатастрофа МАУ, которая произошла в Иране в январе 2020 года, до сих пор расследуется. Согласно официальным данным властей, виновные в сбивании самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», задержаны и будут наказаны.

Однако иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали. Об этом пишет Al Arabia.

Норузи заявил, что иранские военные «хорошо выполнили свои обязанности», потому что движение самолета было «очень подозрительным». По его словам, самолет МАУ не контролировался сторожевой башней «и, по-видимому, попал под контроль Америки», поскольку за неделю до этого находился в Израиле. Иранский депутат считает, что американцы взломали систему контроля украинского самолета, установив «несколько специальных целей в Иране».

Он также заявил, что указанные им доказательства делают бессмысленным арест виновников трагедии. Норузи подчеркнул, что арестов не будет.

Издание отмечает, что заявление иранского депутата прямо противоречит заявлениям официальных властей страны о том, что несколько человек, причастных к катастрофе украинского самолета в Иране, были арестованы. Также это говорит о том, что самолет МАУ мог быть сбит преднамеренно, хотя власти страны и заявляют о человеческой ошибке.

Напомним, эпидемия коронавируса стала причиной того, что консультации между Украиной и Ираном по катастрофе МАУ были отложены. Их намерены возобновить, когда ситуация улучшится.