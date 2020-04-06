Авария на Волыни. Фото: consoris-lawyers.com.ua

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 6 апреля в одном из сел Волынской области.

За рулем автомобиля BMW (БМВ) находился работник местного отдела полиции. Он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП милиционер и пассажир погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, который находился на заднем сидении автомобиля, госпитализирован с травмами.

Следователи ГБР расследуют смертельную аварию. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По информации агентства «Волынские Новости», один из погибших — житель поселка Ратное Станислав В., 2000 года рождения, который работал полицейским Ратновского отделении полиции областного управления ГУНП.

Напомним, в Национальной полиции заявили, что карантин в Украине, введенный из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, привел к значительному уменьшению количества преступлений. Кроме того, на 63% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий.