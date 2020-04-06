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Ракурс
Заробитчанина не пустила домой в Тернополе жена, его приютили на самоизоляцию полицейские, фото — Нацполиция

В Тернополе заробитчанина не пустила домой жена, его приютили полицейские (ФОТО, ВИДЕО)

6 апр 2020, 17:24
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Самоизоляция работника, который вернулся из Польши в Тернополь, была на грани провала. Мужчину не пустила домой жена, которая, вероятно, побоялась инфицирования коронавирусом.

Как сообщили в Нацполиции Тернопольской области, мужчина законопослушно хотел самоизолироваться, однако его в квартиру не пустили. Тернополянин остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям.

Заробитчанина не пустила домой в Тернополе жена, его приютили на самоизоляцию полицейские, фото — Нацполиция

Они направили его в одно из медицинских учреждений, которое предназначено именно для тех, кто не имеет, где пройти самоизоляцию после возвращения в Украину.

Самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы, а полиция обязана проверять соблюдение правил условий карантина. Нарушение правил карантина людей может привести к наложению штрафа от 17 до 34 тыс. грн.

Ранее «Ракурс» сообщал о случаях прямо противоположных, когда туристы или заробитчане, вернувшиеся из-за границы, пытались убежать из самоизоляции.

Источник: Ракурс


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