Трамп предложил лечить коронавирус средствами от малярии. Фото: ЕРА

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Эпидемия коронавируса продолжается во всем мире, а наибольшее количество заболевших зафиксировано в США — почти 340 тыс. инфицированных. Но, похоже, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не воспринимает эту ситуацию всерьез, ведь накануне во время своей пресс-конференции он предложил использовать лекарства от малярии, волчанки и артрита для лечения коронавируса.

Речь идет о препарате гидроксихлорохин. По мнению американского лидера, его можно использовать даже несмотря на недоказанность его эффективности. После такого заявления член палаты представителей Конгресса США от штата Огайо, демократ Тавия Галонски заявила, что намерена обратиться в Международный суд Гааги. Об этом она написала в своем Twitter.

Она уверена, что продвижение Трампом препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса — это преступление против человечности.

Я больше не могу этого терпеть. Я была в Гааге. Завтра я сделаю обращение по поводу преступлений против человечности, — написала Галонски.

Отметим, за последние сутки в США зарегистрировали 24 тыс. 599 случаев инфицирования коронавируса и 793 смерти, вызванные COVID-19. Всего в стране зафиксировано почти 340 тыс. больных, около 10 тыс. случаев — летальные.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарства от коронавируса.