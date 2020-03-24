Лекарство от коронавируса начнут испытывать в Нью-Йорке — Трампhttps://racurs.ua/n135662-lekarstvo-ot-koronavirusa-nachnut-ispytyvat-v-nu-yorke-tramp.htmlРакурс
Коронавирус распространяется по миру, а вирусологи пока не могут найти эффективное и безопасное для человека лекарство от инфекции. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарства от коронавируса.
Такое заявление Трамп сделал во время пресс-конференции, которая проходила в Белом доме.
Президент США сказал журналистам, что клинические испытания лекарства от коронавируса начнутся уже сегодня, 24 марта.
Также глава Белого дома уточнил, что ранее данный медицинский препарат хорошо зарекомендовал себя в борьбе с малярией.
Как ранее писал «Ракурс», США занимают третье место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. Американская компания Cepheid сертифицировала 45-минутный тест на коронавирус, поставки которого должны начаться на этой неделе.