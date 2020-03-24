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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: uifuture.org

Лекарство от коронавируса начнут испытывать в Нью-Йорке — Трамп

24 мар 2020, 09:28
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Коронавирус распространяется по миру, а вирусологи пока не могут найти эффективное и безопасное для человека лекарство от инфекции. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарства от коронавируса.

Такое заявление Трамп сделал во время пресс-конференции, которая проходила в Белом доме.

Президент США сказал журналистам, что клинические испытания лекарства от коронавируса начнутся уже сегодня, 24 марта.

Также глава Белого дома уточнил, что ранее данный медицинский препарат хорошо зарекомендовал себя в борьбе с малярией.

Как ранее писал «Ракурс», США занимают третье место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. Американская компания Cepheid сертифицировала 45-минутный тест на коронавирус, поставки которого должны начаться на этой неделе.

Источник: Ракурс


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