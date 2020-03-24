Дональд Трамп. Фото: uifuture.org

https://racurs.ua/ua/n135662-liky-vid-koronavirusu-pochnut-vyprobovuvaty-u-nu-yorku-tramp.html

Ракурс

Коронавірус поширюється світом, а вірусологи досі не можуть знайти ефективні і безпечні для людини ліки від інфекції. Президент США Дональд Трамп повідомив, що у Нью-Йорку почнуться клінічні випробування ліків від коронавірусу.

Таку заяву Трамп зробив під час прес-конференції, яка проходила у Білому домі.

Президент США сказав журналістам, що клінічні випробування ліків від коронавірусу почнуться вже сьогодні, 24 березня.

Також глава Білого дому уточнив, що раніше даний медичний препарат добре зарекомендував себе у боротьбі з малярією.

Як раніше писав «Ракурс», США займають третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків зараження COVID-19. Американська компанія Cepheid сертифікувала 45-хвилинний тест на коронавірус, поставки якого повинні початися на цьому тижні.