Трамп запропонував лікувати коронавірус засобами від малярії. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n136326-u-kongresi-ssha-vyrishyly-zvernutysya-do-sudu-gaagy-pislya-propozyciyi-trampa-likuvaty-covid-19.html

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Епідемія коронавірусу набирає обертів у всьому світі, а найбільша кількість хворих зафіксована в США — майже 340 тис. інфікованих. Але, схоже, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не сприймає цю ситуацію серйозно, адже напередодні під час своєї прес-конференції він запропонував використовувати ліки від малярії, вовчака і артриту для лікування коронавірусу.

Йдеться про препарат гідроксихлорохін. На думку американського лідера, його можна використовувати навіть попри недоведеність його ефективності. Після такої заяви член палати представників Конгресу США від штату Огайо, демократ Тавія Галонські заявила, що вона має намір звернутися до Міжнародного суду Гааги. Про це вона написала в своєму Twitter.

Вона впевнена, що просування Трампом препарату гідроксихлорохін для лікування коронавірусу — це злочин проти людяності.

Я більше не можу цього терпіти. Я була в Гаазі. Завтра я зроблю звернення з приводу злочинів проти людяності, — написала Галонські.

Зазначимо, за останню добу в США зареєстрували 24 тис. 599 випадків інфікування коронавірусом і 793 смерті, викликані COVID-19. Загалом в країні зафіксовано майже 340 тис. хворих, близько 10 тис. випадків — летальні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив, що в Нью-Йорку почнуться клінічні випробування ліків від коронавірусу.